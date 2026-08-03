夏が終わっても片付けない。365日使えるボルネードのDCサーキュレーターが16,830円

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】ボルネード DCサーキュレーター「STRATA8T-JP」をチェック！

ボルネードのDCサーキュレーター「STRATA8T-JP」がAmazonタイムセール対象。参考価格19,800円のところ、15％オフの16,830円で販売中。

サーキュレーターは、夏だけ使う家電と思われがち。でも、暖房を使う冬も、室内の空気を循環させる機会は多い。ボルネードの「STRATA8T-JP」は、夏は床付近の冷気、冬は天井付近の暖気を循環させる使い方を案内する16畳対応モデル。24時間365日連続運転にも対応し、季節が変わっても片付けずに使い続けられる。

①夏も冬も使い分けられる送風設計

夏は斜め上向きに送風して床付近の冷気を室内に循環させ、冬は真上へ送風して天井付近の暖気を足元へ届けられる。上下90°の角度調整に対応し、左右の自動首振りは90°と180°から選択可能。

②風量10段階と静音設計で細かく調整

ブラシレスDCモーターを採用し、風量は10段階で調整可能。自然の風を再現する「そよ風モード」は最大風量も選択できる。最弱は図書館よりも静かな約30dBで、就寝時や集中したい作業時にも使いやすい。

③リモコンや分解掃除など使い勝手にも配慮

タッチ操作で風量や首振り、タイマー、そよ風モードを設定できるほか、RFリモコンは本体に向けずに操作でき、本体側面へマグネットで収納可能。カバーとブロワーホイールは取り外して手入れでき、オートオフ機能がなく24時間365日連続運転にも対応する。