冷え冷えガジェット紹介特集 第16回
座っても邪魔にならないサイドファン仕様が便利！ 山善のファン付きベスト「カゼフィット」が12％オフ
2026年08月14日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！
【Amazonで割引中】山善 ファン付きベスト「カゼフィット」をチェック！
山善のファン付きベスト「カゼフィット」がAmazonで割引対象。参考価格11,980円のところ、12％オフの10,537円で販売中。
ファン付きベストは涼しくても、座ったときにファンが身体に当たるのはちょっとイヤ。山善の「カゼフィット」は、2基のファンをウェアの両サイドに配置。座ってもファンが邪魔にならず、取り込んだ風は背中から首、脇へと抜けていく。左右には保冷剤ポケットもあり、脇下を直接冷やすこともできる。
①座っても邪魔にならないサイドファン設計
2基の12Vファンをウェアの両サイドに配置し、座ってもファンが当たらない設計。スリットを設けることで、取り込んだ風が背中から首、脇へと抜けていく。風量は3段階で切り替えられ、前ポケットのスイッチから操作できる。
②左右の保冷剤ポケットで脇下を直接冷却
左右には約14×12cmの保冷剤ポケットを備え、脇下を直接冷やせる。ファンによる送風と保冷剤を組み合わせて使えるのが特徴だ。保冷剤は左右それぞれに入れられる。なお、200g以上のものは使用できない。
③風漏れを防ぐACグレーコーティング
裏地にはACグレーコーティングを施し、風漏れを防ぐほか、紫外線を90％以上カットする。ウェアにはポリタスラン生地を採用し、撥水性や通気性、吸水速乾性を備える。汚れに強く、シワになりにくいのも特徴だ。
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