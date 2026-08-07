【工事不要】エアコンNG部屋に冷房を！ ノンドレン方式のスポットクーラーが29,800円でタイムセール中

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ スポットクーラーをチェック！

アイリスオーヤマのスポットクーラーがAmazonタイムセール対象。参考価格35,739円のところ、17％オフの29,800円で販売中。

「ここだけ涼しくできたら」と思う場所はあっても、そのためだけに壁掛けエアコンを設置するのは簡単ではない。アイリスオーヤマの「スポットクーラー」は、取付工事不要の移動式エアコン。キッチンやガレージなど、エアコン配管穴がない場所にも設置できる。

①窓パネルと排気ダクトで排熱・換気

付属の排気ダクトと窓パネルを併用し、運転しながら排熱と換気を行える。外気の侵入による室温の上昇・下降を抑えるほか、窓パネルは約750～1450mmの窓に対応。

②冷風・除湿・送風の3モード

冷風・除湿・送風の3モードを搭載。冷風能力は2.0／2.2kWで、4.5～7畳に対応する。冷風と送風は弱・強の2段階で切り替えられ、0.5～24時間の切／入タイマーも備える。

③おやすみ運転や内部清浄機能を搭載

おやすみ運転は、開始から1時間後と2時間後に設定温度を1℃ずつ上げ、計2℃上げた状態で運転を続ける。内部清浄機能で機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制。ノンドレン方式も採用する。