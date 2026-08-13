ただの風じゃ物足りない。冷却ミストを飛ばすモバイルクーラーが1万円台

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】LAViNO「クールエアーミスト」をチェック！

LAViNOの「クールエアーミスト」がAmazonタイムセール対象。参考価格12,980円のところ、10％オフの11,681円で販売中。

風が来るだけでは物足りない。もう一段ひんやりしたものが欲しい暑い日に使えるのが、LAViNOの「クールエアーミスト」だ。ペルチェ素子でタンク内の水を冷やし、超微細ミストにして風と一緒に送り出す。約1kgのUSB充電式で、部屋の中はもちろん、アウトドアにも持ち出せる。

①ペルチェ素子で水を冷やしてミスト化

タンク内の水をペルチェ素子で冷却し、高周波振動によって超微細ミストを生成。冷やした水をミストにして、送風と組み合わせて届ける仕組みだ。送風だけでなく、ミストを組み合わせた運転ができる。

②約1kgのUSB充電式でコードレス使用に対応

本体は約1kgの軽量設計で、USB充電式を採用。コードレスで使用でき、キッチンや寝室などでのスポット使用に加え、アウトドアにも持ち出せる。本体サイズは幅33.2×奥行10.2×高さ10.8cm。

③3段階の風量調整とリモコン操作に対応

風量は3段階から選択でき、本体のボタンに加えて付属のリモコンからも操作できる。消費電力は15W。USBケーブルと取扱説明書（保証書付き）が付属し、メーカー保証は1年間。