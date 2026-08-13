冷え冷えガジェット紹介特集 第15回
ただの風じゃ物足りない。冷却ミストを飛ばすモバイルクーラーが1万円台
2026年08月13日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！
【Amazonタイムセール】LAViNO「クールエアーミスト」をチェック！
LAViNOの「クールエアーミスト」がAmazonタイムセール対象。参考価格12,980円のところ、10％オフの11,681円で販売中。
風が来るだけでは物足りない。もう一段ひんやりしたものが欲しい暑い日に使えるのが、LAViNOの「クールエアーミスト」だ。ペルチェ素子でタンク内の水を冷やし、超微細ミストにして風と一緒に送り出す。約1kgのUSB充電式で、部屋の中はもちろん、アウトドアにも持ち出せる。
①ペルチェ素子で水を冷やしてミスト化
タンク内の水をペルチェ素子で冷却し、高周波振動によって超微細ミストを生成。冷やした水をミストにして、送風と組み合わせて届ける仕組みだ。送風だけでなく、ミストを組み合わせた運転ができる。
②約1kgのUSB充電式でコードレス使用に対応
本体は約1kgの軽量設計で、USB充電式を採用。コードレスで使用でき、キッチンや寝室などでのスポット使用に加え、アウトドアにも持ち出せる。本体サイズは幅33.2×奥行10.2×高さ10.8cm。
③3段階の風量調整とリモコン操作に対応
風量は3段階から選択でき、本体のボタンに加えて付属のリモコンからも操作できる。消費電力は15W。USBケーブルと取扱説明書（保証書付き）が付属し、メーカー保証は1年間。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第14回
トピックス服の中を冷水が巡る！ ペルチェ＋水循環の「水冷ベスト」が3万7810円
-
第13回
トピックス暑いのは背中だけじゃない。首元・脇まで風を届ける56Vファン付きウェアが19,980円→11,980円
-
第12回
トピックス【工事不要】エアコンNG部屋に冷房を！ ノンドレン方式のスポットクーラーが29,800円でタイムセール中
-
第11回
トピックス分離・合体する3WAYハンディファン。置けば自動120度首振り、冷却プレート付きで8,480円
-
第10回
トピックス腰は大風量ファン、背中はペルチェ冷却。ダブルで身体を冷やす1着2役のファン付きウェアが10,980円
-
第9回
トピックス寝床を水冷化。THANKO「ひんやり水流快眠マットLite」は省電力＆冷風扇にも変身
-
第8回
トピックス夏が終わっても片付けない。365日使えるボルネードのDCサーキュレーターが16,830円
-
第7回
トピックス冷風をお裾分けできる機能も！ THANKO「スッキリサイズクーラー」が20％オフ
-
第6回
トピックス3,990円で首を直接冷やせる。冷却プレート付き「Excitech ネッククーラー」が20％オフ
-
第5回
トピックスチタン加工の空調作業服が8000円切り！ 最大30時間使える20,000mAhバッテリー搭載モデル
- この連載の一覧へ