服の中を冷水が巡る！ ペルチェ＋水循環の「水冷ベスト」が3万7810円

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】明誠「水冷ベスト」をチェック！

明誠の「水冷ベスト」がAmazonタイムセール対象。過去価格39,800円のところ、5％オフの37,810円で販売中。

真夏の屋外作業、とにかく暑い。背中だけでなく、胸元まで冷やしながら動けたらありがたい。明誠の「水冷ベスト」は、約2600cm²の冷却エリアに冷却水を巡らせ、胸元から背中までをカバーする。さらにペルチェ素子を搭載し、水温が上がれば冷却プレートが自動で作動。冷水とペルチェを組み合わせた、ひと味違った暑さ対策ができる。

①水温を検知する自動・手動の2モード

自動モードではNTCセンサーが水温を検知し、約15℃以下になると水ポンプとファンが停止。約15℃を超えると冷却プレートが自動で作動する。手動モードでは水温を検知せず、すべての機能を連続運転。しっかり冷やしたい時や高温環境で使える。

②冷水と保冷剤を入れるだけで使用可能

背面ポケットに約400～500mlの冷水と付属の専用保冷剤を入れて使用する。電源はUSB Type-C給電に対応し、5V/3A以上のモバイルバッテリーを推奨。専用保冷剤は1枚付属する。

③撥水・防汚・防油加工と反射テープを採用

表面には撥水・防汚・防油加工を施し、前面と背面には反射テープを配置。サイズはM/LとXL/XXLの2種類を用意する。前面にはバックルを備え、着用時のフィット感を調整できる仕様となっている。