冷え冷えガジェット紹介特集 第13回
暑いのは背中だけじゃない。首元・脇まで風を届ける56Vファン付きウェアが19,980円→11,980円
2026年08月10日 18時00分更新
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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！
【Amazonタイムセール】Letibe ファン付きウェアをチェック！
Letibeのファン付きウェアがAmazonタイムセール対象。参考価格19,980円のところ、40％オフの11,980円で販売中。
風が強くても、欲しい場所へ届かなければもったいない。Letibeのファン付きウェアは、ファンを背中の高い位置に配置するハイバック設計を採用した半袖モデル。服内に立体的な風の通路をつくり、首元や脇へダイレクトに送風する。ファンやバッテリーも一式でそろい、届いたらすぐ使い始められる。
①三相モーターと418CFM/秒の大風量
三相モーターを採用したファンは、418CFM/秒の風量に対応。立体風路により、ストレートな集中風とアングルを広げた拡散風を使い分けられる。市販の9cm取り付け穴径のファン付きウェアにも対応する。
②最大30時間使える45000mAhバッテリー
45000mAh・56Vの大容量バッテリーが付属。出力を5段階で切り替える手動調節と、56V→45V→35V→28Vへ自動で調整するAI調節の2モードを備える。使用時間は4.5～30時間。
③水洗いできる防水構造とフルハーネス対応
ファンには船舶用プロペラの設計に着想を得た専用防水構造を採用し、水洗いにも対応する。ウェアはフルハーネスに対応するほか、保冷剤を入れられるポケットも備えている。
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