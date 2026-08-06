分離・合体する3WAYハンディファン。置けば自動120度首振り、冷却プレート付きで8,480円

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】CIO「Handy Fan」をチェック！

CIOの「Handy Fan」がAmazonタイムセール対象。参考価格9,980円のところ、15％オフの8,480円で販売中。

外ではハンディファン、家では卓上ファン。そんな使い分けを1台でこなせるのが、CIOの「Handy Fan」だ。手持ち・首かけ・卓上の3WAY設計を採用し、スタンドに置けば左右120度の自動首振りにも対応。ペルチェ冷却プレートや3400mAhのモバイルバッテリー機能も備え、外出先でもデスクでも使える。

①3WAYで使える分離構造

ファンと充電スタンドが分離するハイブリッド構造を採用。屋外では手持ちや首かけ、室内ではスタンドに置いて卓上ファンとして使える。卓上時はボタン操作で左右120度の自動首振りにも対応し、同じ場所に風が当たり続ける不快さを抑える。

②ペルチェ冷却と二重ファン

ファン中心にペルチェ冷却プレートを搭載し、首元や手首、額に直接当てて冷たさを感じられる。前後2枚の羽が逆回転する二重ファン構造。風量は弱・中・強・ターボの4段階から切り替えられる。

③充電しながら使えてスマホにも給電

満充電後はファン専用回路へ自動で切り替わる完全パススルー充電を採用し、USB給電しながら使用できる。持ち手部分は3400mAhのモバイルバッテリーとなり、USB-C端子から最大15Wでスマートフォンへの直接充電にも対応する。