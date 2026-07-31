冷風をお裾分けできる機能も！ THANKO「スッキリサイズクーラー」が20％オフ

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】THANKO スポットクーラー「スッキリサイズクーラー」をチェック！

THANKOのスポットクーラー「スッキリサイズクーラー」がAmazonタイムセール対象。参考価格29,800円のところ、20％オフの23,920円で販売中。

「風をお裾分け」というユニークな発想はもちろん、このモデルでもう一つ注目したいのが置きやすさだ。THANKOの「スッキリサイズクーラー」は幅約26.5cmのスリム設計を採用した工事不要のスポットクーラー。設置スペースを抑えやすく、限られた場所にも取り入れやすい。

①二股送風ホースで風向きを自在に調整

送風の向きを自在に変えられる送風ホースを付属。二股に分かれた構造により、風をお裾分けできる点も特徴だ。本体背面から吸い込んだ部屋の空気を内部で冷やして送り出し、排気ホースから排熱することで、特定のスペースを効率よく冷やせる。

②窓パネルやコシツブースとの組み合わせにも対応

窓に取り付けられる排気パネルが付属し、排熱ホースから熱を室外へ出すことで効率よく室内を冷やせる。パネルの組み合わせにより、高さ82〜115cm、120〜170cmの窓へ取り付け可能。工事不要なので、届いたその日から使用できる。また、別売りのコシツブースと組み合わせることで、自分の周りだけを冷やしたいニーズにも対応可能。

③4つの運転モードと便利な付加機能を搭載

クーラー、ファン、自動運転、除湿の4つのモードを備え、クーラーモードと自動運転モードは15〜31℃の温度設定に対応。ノンドレン方式でほとんど排水の必要がないほか、24時間まで設定できるON/OFFタイマーやリモコンも付属する。