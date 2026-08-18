幅25cmに折り畳めて邪魔にならない山崎実業の室内物干しタワーが9,869円

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【Amazonタイムセール】山崎実業「折り畳み室内物干し タワー」をチェック！

山崎実業の「折り畳み室内物干し タワー」がAmazonでタイムセール対象。参考価格12,100円のところ、18％オフの9,869円で販売中。

雨の日や夜に部屋干ししたいとき、室内にサッと広げられる物干しがあると便利。でも、使わないときまで大きな物干しが部屋にあるのはちょっと邪魔。山崎実業の「折り畳み室内物干し タワー」は、使うときはサッと広げて、終わったら折り畳んでコンパクトに収納できる。洗濯するときだけ広げて使える、室内用の物干しだ。

①使わないときは幅約25cmに折り畳める

土台部分をスライドさせて移動するだけで、設置から収納まで切り替えられる。収納時のサイズは約W25×D25×H161cm。使わないときは折り畳んでコンパクトにでき、使用時は支柱を広げてハンガーパイプを掛けることで設置できる。

②4つのフックとハンガー収納スペース付き

支柱には、洗濯小物の収納に便利な引っ掛けフックを合計4つ装備。洗濯かごやハンガーなどを掛けられるほか、洗濯用ハンガー専用の収納スペースも付いている。耐荷重はフック、洗濯ハンガー収納部ともに約1kg。

③幅約150cm、耐荷重7.5kgのハンガーパイプ

ハンガーパイプは約W150×H159cmで、耐荷重は約7.5kg。使用時の本体サイズは約W175×D25×H160cm、重量は約7.9kgとなる。本体はスチール（粉体塗装）、キャップにはポリプロピレンを使用している。