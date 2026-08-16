色を変えると約6000円安い。MacBook Neoはブラッシュカラーが11万3748円

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【Amazonで割引中】Apple 2026 MacBook Neo（ブラッシュ）をチェック！

Appleの「MacBook Neo」がAmazonで割引対象。参考価格119,799円のところ、5％オフの113,748円で販売中。

MacBookを買うなら、せっかく4色あるし好きな色を選びたい。でも、同じモデルで色によって価格まで変わるとなれば、話はちょっと違ってくる。Appleの「MacBook Neo」は、シルバー、ブラッシュ、シトラス、インディゴの4色をラインアップ。今回安くなっているブラッシュも、A18 Proチップ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDという構成は変わらない。

①A18 Proチップを搭載、オンデバイスAIにも対応

A18 Proチップは6コアCPUと5コアGPUで構成。Appleシリコンと主要部品はオンデバイスAIのタスクを効率的に処理できる設計で、Apple Intelligenceにも対応する。8GBユニファイドメモリと256GB SSDを組み合わせている。

②2408×1506ドット、10億色対応のLiquid Retina

13インチのLiquid Retinaディスプレイは、2408×1506ドットの解像度と最大500ニトの輝度を持ち、10億色の表示に対応する。1080p FaceTime HDカメラに加え、デュアルマイクアレイも備えている。

③1.23kgのアルミボディ、最大16時間のバッテリー

アルミニウムボディを採用し、本体重量は1.23kg。サイズは幅29.75×厚さ20.64×高さ1.27cmで、バッテリーは最大16時間のビデオストリーミングに対応する。Wi-Fi 6EとBluetooth 6も利用できる。

製品スペック

【CPU】Apple A18 Proチップ（6コアCPU／5コアGPU）

【メモリ】8GBユニファイドメモリ

【ストレージ】256GB SSD

【ディスプレー】13インチLiquid Retina（2408×1506ドット、最大500ニト、10億色対応）