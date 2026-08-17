「HDMI入力」も備える27型液晶一体型PC、Lenovo「IdeaCentre AIO」がタイムセールで17万円台

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【Amazonタイムセール】Lenovo 27型一体型PC「IdeaCentre AIO 27ARR9（F0HQ00D7JP）」をチェック！

Lenovoの27型一体型PC「IdeaCentre AIO 27ARR9（F0HQ00D7JP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格210,540円のところ、17％オフの174,800円で販売中。

Lenovoの「IdeaCentre AIO 27ARR9」は、27型FHD IPS液晶を採用した一体型PC。Amazon限定モデルではRyzen 5 7533HSを搭載し、発熱を抑えて省電力性を向上している。メモリーは16GB、SSDは512GB。500万画素カメラやHARMANステレオスピーカーを内蔵し、キーボードとマウスも付属するなど、必要な機器がひと通り揃っている。

①27型FHD IPS液晶、500万画素カメラも搭載

27型FHD IPS液晶は1920×1080ドット、約1677万色の非光沢仕様。前面には500万画素カメラと電子式プライバシーシャッター、デュアルマイクを備える。音声出力には3W×2のHARMANステレオスピーカーを内蔵する。

②HDMI入力・出力とUSB 10Gbpsを装備

HDMIは外部入力と外部出力を各1基装備。側面にUSB 10Gbps Type-C×1、背面にUSB 10Gbps Type-A×1とUSB 2.0 Type-A×2を配置する。有線LANポートも備え、1000BASE-Tまでの有線接続に対応する。

③Wi-Fi 6対応、キーボードとマウスも付属

無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応。USB接続の日本語AccuTypeキーボードと光学式マウスが付属する。保証期間は1年間で、国内での引き取り修理に対応。購入証明書も付属品に含まれている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7533HS

【メモリ】16GB（DDR5-4800）

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe/M.2）

【ディスプレー】27型FHD IPS液晶（1920×1080ドット、非光沢）