Amazonセール情報大紹介！ 第2173回
11,990円で実力派ノイキャンイヤホンが手に入る。Soundcore「Liberty 5」全5色が20％オフ
2026年08月17日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Anker 完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」をチェック！
Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」がAmazonでタイムセール対象。参考価格14,990円から20％オフの11,990円で販売中。
1万円台前半ながら、ノイズキャンセリングだけでなく、Dolby AudioやLDACにも対応する「Soundcore Liberty 5」。さらに、Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めてバスレフ構造を採用。内部に設けた2本のダクトで低音の共鳴を高める仕組みも取り入れている。
①ウルトラノイズキャンセリング3.5を搭載
Liberty 4のウルトラノイズキャンセリング2.0から3.5へ進化。独自の内部構造とアルゴリズムにより、中高音域のノイズも的確に捉え、Liberty 4／Liberty 4 NCとの比較で2倍以上のノイズキャンセリング効果を発揮する。
②最大48時間再生、短時間充電にも対応
充電ケースとの併用で最大48時間の再生に対応し、10分の充電で5時間再生できる短時間充電も備える。充電ケースはワイヤレス充電に対応。イヤホン本体はIP55の防塵・防水規格となっている。
③LDAC対応のマルチポイント接続
マルチポイント接続はLDACやDolby Audioとの併用にも対応。イヤホン本体には感圧センサーコントロールを採用する。Soundcoreアプリでは各種モードの選択に加え、好みに応じて高音や低音の音質を調整できる。
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