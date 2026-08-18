コンセントもUSB-CもApple Watch充電も内蔵。PHILIPSの「1台7役」旅行用モバイルバッテリーが8,880円

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【Amazonタイムセール】PHILIPS「旅行用多機能モバイルバッテリー」をチェック！

PHILIPSの「旅行用多機能モバイルバッテリー」がAmazonでタイムセール対象。参考価格9,990円のところ、11％オフの8,880円で販売中。

旅行に持っていくのはスマホだけじゃない。ワイヤレスイヤホンにApple Watch、それにモバイルバッテリー。となると、今度はそれぞれを充電するためのケーブルや充電器も必要になる。PHILIPSの「旅行用多機能モバイルバッテリー」は、そんな充電まわりを1台に詰め込んだ製品だ。15000mAhのバッテリーを備え、スマホなどを有線でもワイヤレスでも充電できる。

①スマホからApple Watchまでワイヤレス充電

マグネット式のワイヤレス充電に対応し、スマホやワイヤレスイヤホン、Apple Watchを充電できる。ワイヤレス出力は2.5W／5W／7.5W／10W／15Wに対応。さらにスマホスタンドを内蔵し、スマホを縦置きと横置きのどちらでも設置できる。

②15000mAhで、最大45W出力に対応

バッテリー容量は15000mAh。コンセントに接続しないモバイルバッテリーモードでは、USB-Cケーブル／ポートから最大45Wで出力できる。AirPods Pro 2なら約16回、iPhone 16 Proなら約2回のフル充電が可能だ。

③変換プラグ3種類で、海外旅行にも対応

イギリス、ヨーロッパ、オーストラリア用の電源変換プラグ3種類が付属。ACプラグは100～240V、50／60Hzに対応する。本体はACプラグ、USB-Cケーブル、USB-Cポートの3通りで充電可能。