RTX 5050を積んで約1.95kg。16型ゲーミングノート「ASUS Gaming V16」が19万円台

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【Amazonタイムセール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16（V3607VH-C5165R5050W）」をチェック！

ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16（V3607VH-C5165R5050W）」がAmazonタイムセール対象。参考価格239,800円のところ、19％オフの194,800円で販売中。

ゲームは大きな画面で楽しみたい。でも、ゲーミングノートだからといって、ずっしり重い1台を選びたいわけじゃない。「ASUS Gaming V16」は、16型ディスプレーとRTX 5050を備えながら、重さは約1.95kg。高さも18.0～22.0mmに抑えている。144Hz表示やデュアルファンによる冷却機構まで備えた、薄型・軽量設計のゲーミングノートPCだ。

①RTX 5050＋Core 5 210Hを搭載

グラフィックスには最大70WのGeForce RTX 5050 Laptop GPU、CPUにはCore 5 210Hを搭載。メモリーは16GBで、2基あるSODIMMスロットのうち1基が空いている。ストレージは512GBのNVMe SSDだ。

②16型・144Hzのノングレア液晶

16型ディスプレーは1920×1200ドットのノングレア仕様で、144Hz表示に対応。画面占有率89％のスリムベゼル設計を採用し、広視野角パネルも備える。大きな画面と高リフレッシュレートを組み合わせたディスプレーだ。

③デュアルファン＋ヒートパイプで冷却

冷却機構にはデュアルファンとヒートパイプを組み合わせ、ファンには79枚のLCP製ブレードを採用。軽量なLCP製ブレードによって振動を抑える設計となっている。63Whバッテリーを内蔵し、MIL-STD 810H準拠のテストも複数項目クリアしている。

製品スペック

【CPU】インテル Core 5 プロセッサー 210H

【メモリ】16GB DDR5-5200

【ストレージ】512GB PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2 SSD

【ディスプレー】16.0型ワイド、1920×1200ドット、ノングレア、144Hz