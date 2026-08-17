Amazonセール情報大紹介！ 第2170回
RTX 5050を積んで約1.95kg。16型ゲーミングノート「ASUS Gaming V16」が19万円台
2026年08月17日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16（V3607VH-C5165R5050W）」をチェック！
ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16（V3607VH-C5165R5050W）」がAmazonタイムセール対象。参考価格239,800円のところ、19％オフの194,800円で販売中。
ゲームは大きな画面で楽しみたい。でも、ゲーミングノートだからといって、ずっしり重い1台を選びたいわけじゃない。「ASUS Gaming V16」は、16型ディスプレーとRTX 5050を備えながら、重さは約1.95kg。高さも18.0～22.0mmに抑えている。144Hz表示やデュアルファンによる冷却機構まで備えた、薄型・軽量設計のゲーミングノートPCだ。
①RTX 5050＋Core 5 210Hを搭載
グラフィックスには最大70WのGeForce RTX 5050 Laptop GPU、CPUにはCore 5 210Hを搭載。メモリーは16GBで、2基あるSODIMMスロットのうち1基が空いている。ストレージは512GBのNVMe SSDだ。
②16型・144Hzのノングレア液晶
16型ディスプレーは1920×1200ドットのノングレア仕様で、144Hz表示に対応。画面占有率89％のスリムベゼル設計を採用し、広視野角パネルも備える。大きな画面と高リフレッシュレートを組み合わせたディスプレーだ。
③デュアルファン＋ヒートパイプで冷却
冷却機構にはデュアルファンとヒートパイプを組み合わせ、ファンには79枚のLCP製ブレードを採用。軽量なLCP製ブレードによって振動を抑える設計となっている。63Whバッテリーを内蔵し、MIL-STD 810H準拠のテストも複数項目クリアしている。
製品スペック
【CPU】インテル Core 5 プロセッサー 210H
【メモリ】16GB DDR5-5200
【ストレージ】512GB PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2 SSD
【ディスプレー】16.0型ワイド、1920×1200ドット、ノングレア、144Hz
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