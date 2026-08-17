お土産用に40Lから最大72Lまで拡張できるハードスーツケースがタイムセール中

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【Amazonタイムセール】MOOBOT スーツケース「VELO 3-in-1 拡張ハードケース」をチェック！

MOOBOTのスーツケース「VELO 3-in-1 拡張ハードケース」がAmazonでタイムセール対象。参考価格39,980円のところ、25％オフの29,980円で販売中。

スーツケースって、旅行のたびにちょうどいい大きさが違う。荷物が少なければ小さくていいし、増えればそのぶん大きさも欲しくなる。だったら、スーツケースそのもののサイズを変えられたらどうだろう。MOOBOTの「VELO 3-in-1 拡張ハードケース」は、本体の高さを変えてS・M・Lの3サイズに変更できる。容量も40L、56L、72Lと3段階。荷物量に合わせて、ひとつの本体を使い分けられるスーツケースだ。

①40L・56L・72Lの3サイズに変更可能

サイズはSMALL、MEDIUM、LARGEの3段階。幅39.5cm、奥行き27cmは共通で、高さが47cm、60cm、72cmへ変化する。容量もそれぞれ40L、56L、72Lとなり、本体の高さと収納容量を段階的に変更できる。

②360度回転キャスターは静音レベル25dB

4つのキャスターは360度回転に対応し、静音レベルは25dB。伸縮ハンドルは3段階で高さを調節でき、押すだけで飛び出る収納式ハンドルも装備する。さらにTSAロックを備えている。

③仕切りと収納ポーチで荷物を整理

外側にはポリカーボネート素材を使用。内部には調整可能な仕切りと収納ポーチを備え、両側に仕切り板を配置している。サイズを変更したあとも、各サイズにフィットする収納設計となっている。