ANC長持ちの軽量ヘッドホンが3000円切り！ UGREEN「Studio Plus」が2998円

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【Amazonタイムセール】UGREEN ワイヤレスヘッドフォン「Studio Plus」をチェック！

UGREENのワイヤレスヘッドフォン「Studio Plus」がAmazonでタイムセール対象。参考価格4,999円のところ、40％オフの2,998円で販売中。

ヘッドホン選びでは、再生時間だけでなく本体の重さも気になるところ。「Studio Plus」は135gで、ANCオフなら最長約80時間再生できる。Bluetooth 6.0に対応し、2台のデバイスとの同時接続も可能だ。

①ANC＋AIノイズキャンセリング

ANC＋AIノイズキャンセリング技術を備え、自動車エンジンなどの低周波ノイズを低減する。30mm振動板ユニットを搭載し、高域は透徹感があり、中域は明瞭、低域は深みと正確さを備える。

②8つのプリセットEQや空間オーディオに対応

専用アプリでは8つのプリセットEQと2つのカスタムモードを切り替えられるほか、空間オーディオにも対応する。バッテリー残量もアプリから確認可能。ボタン操作にも対応し、さまざまな機能を利用できる。

③Bluetooth 6.0と2台同時接続に対応

Bluetooth 6.0チップを搭載し、接続はさらに安定・省電力化。起動と同時に自動ペアリングモードに入り、2台のデバイスとの同時接続にも対応する。指向性伝導技術により、音漏れを最小限に抑える。