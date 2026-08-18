ゲーミングノートPCを17万円台で買えるチャンス！ 144Hz液晶＆RTX 5050搭載のMSI「Cyborg 15」タイムセール中

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【Amazonタイムセール】MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WEKG-1182JP）」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15（B13WEKG-1182JP）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格224,800円のところ、20％オフの179,800円で販売中。

この価格なら、どこかでスペックを抑えているのかと思いきや、意外とそうでもない。Amazon限定モデルとなるMSIの「Cyborg 15」は、Core i7-13620HとGeForce RTX 5050を搭載するだけでなく、15.6型フルHD液晶も144Hz表示に対応。CPU・GPUの熱を効率的に排出する冷却性能も備えている。

①Core i7とRTX 5050を搭載

CPUはCore i7-13620H、GPUはGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。メモリーは16GB DDR5で、空きスロットを1基備え、2スロット合計で最大96GBまで対応する。ストレージは512GBのM.2 NVMe SSDだ。

②144Hz液晶でゲーム映像を滑らかに

15.6型のフルHD（1920×1080）液晶はリフレッシュレート最大144Hzで、動きの激しいゲームでも滑らかな映像表示を実現する。画面表面は光の映り込みを抑えるノングレア仕様となっている。

③CPUとGPUの熱を効率的に逃がす冷却性能

CPU・GPUの熱を効率的に排出する冷却性能により、長時間のハードなゲームプレイでも高パフォーマンス状態を安定的に維持。RGBバックライト内蔵のテンキー付きキーボードは、LEDカラーのカスタマイズにも対応する。

製品スペック

【CPU】Core i7-13620H

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB SSD（M.2 NVMe）

【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080）、ノングレア、144Hz