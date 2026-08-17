静音性＆デザイン性◎のデスクトップPCが10万円台！ ASUS「V500 Mini Tower」に注目

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【Amazonタイムセール】ASUS デスクトップPC「V500 Mini Tower」をチェック！

ASUSのデスクトップPC「V500 Mini Tower」がAmazonでタイムセール対象。参考価格109,800円のところ、5％オフの104,310円で販売中。

10万円ちょっとのデスクトップPC、実際どんなスペックなのか。ASUSの「V500 Mini Tower」は、Core 5 210Hに16GBのDDR5メモリー、512GBのPCIe 4.0 SSDを搭載。Wi-Fi 6と有線LANに対応し、HDMIとDisplayPortも備えている。普段使いの1台として、必要なものをひと通り揃えた構成だ。

①Core 5＋16GB、ストレージは512GB SSD

Core 5 210Hに16GBのDDR5-5200メモリーを組み合わせ、ストレージは512GBのPCIe 4.0 x4接続NVMe/M.2 SSD。SODIMMスロットは2基あり、1基が空いている。

②高負荷時でも38dB、冷却システムも搭載

高負荷時でも動作音は38dB。冷却システムには、熱を吸収する銅製ヒートパイプと大型ファン、背面の排気ファンを組み合わせている。吸気口はデザインを損なわないよう隠して配置し、安定したエアフローを確保する。

③USB-Cを前面に配置、2画面出力にも対応

前面にはUSB 3.2 Type-C×1とType-A×2を配置し、背面にはUSB 2.0×4を装備。映像出力はHDMIとDisplayPortを各1基備え、2台のディスプレーを接続できる。有線LANのほか、Wi-Fi 6とBluetooth 5.4にも対応する。

製品スペック

【CPU】インテル Core 5 210H

【メモリ】16GB DDR5-5200

【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）