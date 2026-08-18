Amazonセール情報大紹介！ 第2178回
手持ち 首掛け 卓上の3WAY仕様、約160gのコンパクトデザイン
小さくて強風のハンディーファン発見！ 2重反転ファン採用の最大15時間駆動モデルが2,891円
2026年08月18日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】リズム（RHYTHM）3WAYハンディファン「Silky Wind Mobile 4」（スヌーピーデザイン）をチェック！
リズム(RHYTHM)の3WAYハンディファン「「Silky Wind Mobile 4」（スヌーピーデザイン）がAmazonで割引対象。参考価格3,980円のところ、27％オフの2,891円で販売中。
小さなハンディファンで、どうやって風をしっかり届けるか。リズムの「「Silky Wind Mobile 4」（スヌーピーデザイン）は、2枚の羽根を逆方向に回転させる独自の2重反転ファンを採用。風のロスを抑え、まっすぐ遠くまで風を届ける仕組みだ。2026年モデルでは羽根構造を見直し、風量は従来比108％にアップ。手持ちだけでなく、首掛けや卓上でも使える3WAY仕様となっている。
①風量108％にアップ、顔全体に広がる風へ
2026年モデルでは羽根の枚数や形状を最適化し、風量が従来比108％にアップ。騒音は従来品と同等レベルに抑えた。パワフルな風量はそのままに、従来の直線的な風から顔全体に広がる風質へ変更した。
②手持ち・首掛け・卓上で使える3WAY仕様
手持ちに加え、ファン部分を折り曲げればデスクファンとして使用でき、付属のネックストラップを使えばハンズフリーにも対応。角度は0～110度まで無段階で調節可能だ。約160gの軽量ボディーで、バッグなどに取り付けられるカラビナも備える。
③最大15時間稼働、ターボも1時間に延長
風量はリズム風・弱・中・強・ターボの5段階で、稼働時間は順に約15時間、約10時間、約5時間、約2時間、約1時間。ターボは従来の30分から1時間へ延長した。電源は約1秒の長押しでオンになり、3つのLEDで充電残量も表示する。
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