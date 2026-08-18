小さくて強風のハンディーファン発見！ 2重反転ファン採用の最大15時間駆動モデルが2,891円

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【Amazonで割引中】リズム（RHYTHM）3WAYハンディファン「Silky Wind Mobile 4」（スヌーピーデザイン）をチェック！

リズム(RHYTHM)の3WAYハンディファン「「Silky Wind Mobile 4」（スヌーピーデザイン）がAmazonで割引対象。参考価格3,980円のところ、27％オフの2,891円で販売中。

小さなハンディファンで、どうやって風をしっかり届けるか。リズムの「「Silky Wind Mobile 4」（スヌーピーデザイン）は、2枚の羽根を逆方向に回転させる独自の2重反転ファンを採用。風のロスを抑え、まっすぐ遠くまで風を届ける仕組みだ。2026年モデルでは羽根構造を見直し、風量は従来比108％にアップ。手持ちだけでなく、首掛けや卓上でも使える3WAY仕様となっている。

①風量108％にアップ、顔全体に広がる風へ

2026年モデルでは羽根の枚数や形状を最適化し、風量が従来比108％にアップ。騒音は従来品と同等レベルに抑えた。パワフルな風量はそのままに、従来の直線的な風から顔全体に広がる風質へ変更した。

②手持ち・首掛け・卓上で使える3WAY仕様

手持ちに加え、ファン部分を折り曲げればデスクファンとして使用でき、付属のネックストラップを使えばハンズフリーにも対応。角度は0～110度まで無段階で調節可能だ。約160gの軽量ボディーで、バッグなどに取り付けられるカラビナも備える。

③最大15時間稼働、ターボも1時間に延長

風量はリズム風・弱・中・強・ターボの5段階で、稼働時間は順に約15時間、約10時間、約5時間、約2時間、約1時間。ターボは従来の30分から1時間へ延長した。電源は約1秒の長押しでオンになり、3つのLEDで充電残量も表示する。