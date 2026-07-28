ストーリートレーラー「Reveal Trailer」も公開！
『S.T.A.L.K.E.R. 2』大型拡張コンテンツ「Cost of Hope」が8月20日に配信決定！
セガは7月28日、GSC Game WorldよりPC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5で発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、大型拡張コンテンツ「S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope」の配信日が決定したと発表。配信日は、2026年8月20日となる。
「S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope」は、数十時間にもおよぶゲームプレイが詰め込まれた大規模なダウンロードコンテンツ。それぞれ固有のハブ、クエスト、アクティビティが存在する2つの地域が新たに登場する。物語では、重苦しい崩壊の空気の中に、かすかな希望が差し込む様子が描かれる。
公開されたストーリートレーラー「Reveal Trailer」では、辺りに生息するミュータントやフィールドの様子など、拡張コンテンツのさまざまな場面を紹介。ぜひともチェックしてほしい。
▼『S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope』Release Date Reveal Trailer
https://youtu.be/P72ce_8vnwA
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5
配信日：
PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）
PS5：発売中（2025年11月20日）
価格：
【PC／XSX|S】
Standard Edition：7950円（ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）
【PS5】
Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
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