「Cost of Hope」は2026年8月20日に配信予定！
『S.T.A.L.K.E.R. 2』大型拡張コンテンツ「Cost of Hope」の約8分にわたるゲームプレイトレーラーが公開！
セガは8月7日、GSC Game WorldよりPC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5で発売中の『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）について、大型拡張コンテンツ「S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope」の新トレーラーを公開。本コンテンツの配信日は、2026年8月20日予定だ。
「S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope」は、数十時間にもおよぶゲームプレイが詰め込まれた大規模なダウンロードコンテンツ。それぞれ固有のハブ、クエスト、アクティビティが存在する2つの地域が新たに登場する。物語では、重苦しい崩壊の空気の中に、かすかな希望が差し込む様子が描かれる。
新トレーラー「Chornobyl NPP ＆ Iron Forest Exploration」は、“ゾーン”に待ち受ける危険をハイライトした、約8分にわたるゲームプレイ映像。探索、戦闘、新たなロケーションなど拡張コンテンツの様子や雰囲気をぜひともチェックしよう。
▼『S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope』Chornobyl NPP ＆ Iron Forest Exploration
https://youtu.be/LEzRdzFFy0U
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Xbox Series X|S／PlayStation 5
配信日：
PC／XAX|S：配信中（2024年11月21日）
PS5：発売中（2025年11月20日）
価格：
【PC／XSX|S】
Standard Edition：7950円（ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万499円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万4499円（ダウンロード版）
【PS5】
Standard Edition：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
Deluxe Edition：1万1528円（ダウンロード版）
Ultimate Edition：1万5928円（ダウンロード版）
※パッケージ版はPS5／Standard Editionのみ。
CERO：Z（18歳以上対象）
S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. © 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. © S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.
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