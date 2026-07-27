ディースリー・パブリッシャーは7月27日、同社のPlayStation 5／PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツを最大87％オフで購入できるPlayStation Store「Summer Sale 第2弾」への提供タイトルラインアップを公開。セール期間は、2026年8月12日まで。

第2弾では、『地球防衛軍5』『地球防衛軍6』『デジボク地球防衛軍2』『EDF:IRON RAIN』などEDFシリーズゲーム本編＆DLC全部入りの特別エディションが全品半額以下に。歯ごたえ抜群の追加ミッションパックや追加武器などをまとめてお得に入手しよう。

さらに、暑い夏にぴったりな『夏色ハイスクル★青春白書』『サムライメイデン』DX版、『あのゲー1+2』などバラエティ豊かなゲームソフトが大幅割引となっている。

以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは下記の全セールタイトルリストか、セールページを確認してほしい。

▼セールページはこちら

https://www.d3p.co.jp/information/event/389/

■セール対象タイトル（一部）

▼『地球防衛軍6』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

1万2100円 → 4961円（59％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

▼『夏色ハイスクル★青春白書』

7619円 → 990円（87％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA00891_00-NPG0000000000000

© D3 PUBLISHER

▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

9900円 → 4455円（55％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

▼『あのゲー1＋2（略）』

1980円 → 1386円（30％オフ）

https://store.playstation.com/product/UP3177-PPSA22107_00-THOSEGAMES120000

©2024 D3PUBLISHER

■全セールタイトルリスト