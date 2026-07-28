ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第18回
【急げ！】888円でPCカスタマイズ、中古PC・自作パーツ特価も。ドスパラ大決算、7月31日まで
2026年07月28日 15時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
7月31日(金)10時59分まで！
ドスパラでは現在、「ドスパラ大決算」セールを開催中。中古PC・パーツ大特価セールや自作パーツ祭り、888円カスタマイズキャンペーンなど、お得なキャンペーンを実施している。7月31日(金)10時59分まで。
中古PC・パーツ大特価セールでは、ゲーミングPCやビジネス向けPC、中古PCパーツを特価販売。商品の状態に応じたランク表示を採用する。また、対象PCではメモリやグラフィックボード、電源などの指定カスタマイズを888円で利用できるほか、自作パーツ祭りでは対象PCパーツ・周辺機器向けの値引きクーポンやセット割も実施している。
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