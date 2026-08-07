RTX 4070搭載ノートが17万円台。ドスパラ「有名ブランド中古ノート処分セール」開催中

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有名ブランドの中古ノートPCを台数限定で値下げ

ドスパラでは現在、「有名ブランド中古ノート処分セール」を開催中。在庫入れ替えに伴い、AcerやASUS、Lenovo、HPなどの中古ノートPCを台数限定の特別価格で販売している。8月6日には一部対象商品を値下げした。

RTX 4070搭載ゲーミングノートが178,800円

acer PREDATOR HELIOS NEO 16

178,800円（中古）

「PREDATOR HELIOS NEO 16」は、Core i7-14700HXとGeForce RTX 4070を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリはDDR5 16GB、ストレージは1TBを備える。

ディスプレーは2560×1600ドット。OSはWindows 11 Homeを搭載する。商品状態はCランクの並品で、左側面の有線LANポートとUSB端子の間にひび割れがあるものの、動作確認済み。保証期間は3カ月となっている。