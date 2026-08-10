ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第29回
在庫限り、12万円台からRTX 5070搭載PCまで。ドスパラ「台数限定モデル」販売中
2026年08月10日 13時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
台数限定モデルを在庫限りで販売
ドスパラでは現在、台数限定モデルを在庫限りで販売している。8月7日にラインアップを更新し、一般向けのTHIRDWAVEからゲーミングPCのGALLERIAまで全7モデルを用意。
ラインアップには、Ryzen 7 7700を搭載した12万円台のデスクトップPCをはじめ、GeForce RTX 5050、RTX 5060、RTX 5060 Ti、RTX 5070、Radeon RX 9070を搭載したモデルもそろう。掲載モデルはいずれも16GB DDR5メモリを搭載し、ストレージは500GBまたは1TBのGen4 SSDとなっている。
RTX 5070搭載GALLERIAは294,980円
GALLERIA XPC7A-R57-GD Intel Core i7 14700F搭載 台数限定モデル
基本構成販売価格:294,980円
「GALLERIA XPC7A-R57-GD」は、Core i7-14700FとGeForce RTX 5070 12GBを搭載した台数限定モデル。16GB DDR5メモリと1TB Gen4 SSDを備え、Windows 11 Homeを採用する。基本構成では750Wの80PLUS GOLD電源を搭載する。
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