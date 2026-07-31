最大10万ポイント還元。RTX 5060搭載PCも対象、ドスパラ「真夏のポイント還元祭」

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報はキャンペーンページをご確認ください

対象パソコン購入＆エントリーで最大10万ポイント還元

ドスパラでは現在、「真夏のポイント還元祭」を開催中。期間中、対象パソコンを購入してエントリーすると、購入金額に応じて最大100,000円分のドスパラポイントが必ずもらえる。対象はゲーミングPCやグラフィックボード搭載PC、クリエイターPC、スタンダードPCなど幅広いモデルとなっている。

獲得したポイントは、全国のドスパラ店舗や通販サイトでの買い物に利用できるほか、Steamウォレットへのチャージにも対応する。エントリーは会員ログイン後、キャンペーンページから行える。

ドスパラ「真夏のポイント還元祭」おすすめの1台

GALLERIA XGR5M-R56-GD Ryzen 5 7500F搭載 真夏のポイント還元祭モデル

288,980円

Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060、32GB DDR5メモリ、500GB Gen4 SSDを搭載したデスクトップPC。Minecraft: Java & Bedrock Edition for PCとPC Game Passが付属する。