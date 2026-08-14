ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第32回
8月28日(金)10時59分までクーポン利用で対象PCがお求めやすく
最大14万5000円オフ！ ドスパラ「夏の大感謝SALE」はゲーミングPCも対象
2026年08月14日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
夏の大感謝SALE、対象PCが最大14万5000円オフ
ドスパラでは現在、「夏の大感謝SALE」を開催中。期間中、対象の新品パソコンがクーポン利用で最大145,000円オフになる。対象はゲーミングPCやグラフィックボード搭載PC、クリエイターPC、スタンダードPCなど。
対象商品の購入時にショッピングカートの「クーポンコードを追加」へコードを入力し、「適用」ボタンをクリックすることで利用できる。
最大14万5000円オフの対象モデルも
GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載
543,980円（クーポン適用後価格）
おすすめは、ゲーミングPC「GALLERIA XDR7A-R58-GD」。AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080 16GB GDDR7、64GBメモリ、2TB NVMe Gen4 SSDを搭載する。
電源には1000Wの80PLUS GOLD対応モデルを採用し、2.5Gb対応LANポートも備える。本体サイズは幅220×奥行き488×高さ498mm、重量は約16kg。1年間の持込修理保証が付いている。
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