最大14万5000円オフ！ ドスパラ「夏の大感謝SALE」はゲーミングPCも対象

8月28日(金)10時59分までクーポン利用で対象PCがお求めやすく

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

夏の大感謝SALE、対象PCが最大14万5000円オフ

ドスパラでは現在、「夏の大感謝SALE」を開催中。期間中、対象の新品パソコンがクーポン利用で最大145,000円オフになる。対象はゲーミングPCやグラフィックボード搭載PC、クリエイターPC、スタンダードPCなど。

対象商品の購入時にショッピングカートの「クーポンコードを追加」へコードを入力し、「適用」ボタンをクリックすることで利用できる。

最大14万5000円オフの対象モデルも

GALLERIA XDR7A-R58-GD Ryzen 7 9800X3D搭載

543,980円（クーポン適用後価格）

おすすめは、ゲーミングPC「GALLERIA XDR7A-R58-GD」。AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080 16GB GDDR7、64GBメモリ、2TB NVMe Gen4 SSDを搭載する。

電源には1000Wの80PLUS GOLD対応モデルを採用し、2.5Gb対応LANポートも備える。本体サイズは幅220×奥行き488×高さ498mm、重量は約16kg。1年間の持込修理保証が付いている。