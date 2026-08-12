【8/14まで】RTX 5060搭載PCが16万円台から。最大10万円分ポイント還元、ドスパラ「真夏のポイント還元祭」開催中

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真夏のポイント還元祭を開催中

ドスパラでは現在、「真夏のポイント還元祭」を開催中。期間中に対象パソコンを購入してエントリーすると、購入金額に応じて最大100,000円分のドスパラポイントが必ずもらえる。

対象は、グラフィックボード搭載PCをはじめ、ゲーミングPC、クリエイターPC、スタンダードPCなど幅広いラインアップを用意。デスクトップPCだけでなく、ゲーミングノートPCやスタンダードノートPCも対象となっている。

獲得したドスパラポイントは、全国のドスパラ店舗やドスパラ通販での買い物に利用できるほか、Steamウォレットへのチャージにも利用できる。キャンペーンへのエントリーには会員ログインが必要だ。

RTX 5060搭載PCが16万8980円

THIRDWAVE AD-R7X56A-07B Ryzen7 5700X搭載 真夏のポイント還元祭標準モデル

基本構成販売価格：168,980円

Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 8GBを搭載したデスクトップPC。16GB DDR4メモリと500GB Gen4 SSDを備える。「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」と「PC Game Pass」1カ月版も同梱する。