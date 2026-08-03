ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第24回
10万円切りの14型ノートも。未使用品を特価販売、ドスパラ「アウトレットセール」開催中
2026年08月03日 19時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
未使用品のアウトレットPCを特価販売
ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。お客様キャンセル品や外観に生産過程などでキズありと判断された訳あり新品などのアウトレットPCを特価販売している。
アウトレットPCはすべて未使用品で、通常製品と同様に国内工場でメンテナンス・修理を実施。修理保証も付属するため、安心して購入できる。デスクトップPCやノートPC、ゲーミングPCまで幅広いモデルをラインアップしている。
9万円台で購入できる14型ノートPC
THIRDWAVE F-14BR5A（訳あり新品）73642766
94,980円（アウトレット特価）
AMD Ryzen 5 7430U、16GBメモリー、500GB NVMe Gen4 SSDを搭載した14型ノートPC。ディスプレーはフルHD（1920×1080ドット）表示対応の非光沢液晶を採用する。
約1.4kgの本体に、無線LAN（IEEE802.11ax）やギガビットLAN、HD画質Webカメラ、microSDカードリーダーを搭載。訳あり新品として本体に細かなキズがあるものの、動作に問題はなく、1年間の持込修理保証が付属する。
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