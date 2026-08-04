ドスパラで買える7万円台の新品デスクトップはRyzen 5・500GB SSD搭載のミニタワー

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7万円台で購入できる新品デスクトップPC

ドスパラでは現在、デスクトップPC「THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B」を74,980円で販売中。Ryzen 5 3400Gと8GBメモリ、500GB NVMe M.2 SSDを搭載し、Windows 11 Homeを採用したミニタワーデスクトップPCだ。保証期間は1年で、最長5年までの追加保証も選択できる。

基本構成では、CPU内蔵のRadeon Graphicsを採用。HDMI 2.1やDisplayPort 1.4、VGAの映像出力を備えるほか、1Gb対応LANポートも搭載する。日本語108キーキーボードと有線マウスが付属する。