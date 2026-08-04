ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第25回
ドスパラで買える7万円台の新品デスクトップはRyzen 5・500GB SSD搭載のミニタワー
2026年08月04日 13時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
7万円台で購入できる新品デスクトップPC
ドスパラでは現在、デスクトップPC「THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B」を74,980円で販売中。Ryzen 5 3400Gと8GBメモリ、500GB NVMe M.2 SSDを搭載し、Windows 11 Homeを採用したミニタワーデスクトップPCだ。保証期間は1年で、最長5年までの追加保証も選択できる。
基本構成では、CPU内蔵のRadeon Graphicsを採用。HDMI 2.1やDisplayPort 1.4、VGAの映像出力を備えるほか、1Gb対応LANポートも搭載する。日本語108キーキーボードと有線マウスが付属する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第24回
トピックス10万円切りの14型ノートも。未使用品を特価販売、ドスパラ「アウトレットセール」開催中
-
第23回
トピックス最大10万ポイント還元。RTX 5060搭載PCも対象、ドスパラ「真夏のポイント還元祭」
-
第22回
トピックスRTX 5060・240Hz対応有機EL搭載ノートも！ ドスパラ「アウトレットセール」開催中
-
第20回
sponsoredメモリ倍増が888円！ Ryzen 7＋RTX 5070搭載のデスクトップPCが25万円台
-
第19回
トピックスGALLERIA購入で抽選1,000名にオリジナルグッズ。先着16,000名にUSBメモリも
-
第19回
sponsoredGPUランクアップがたった888円！ RTX 5060 Tiに変更できるRyzen 5搭載「GALLERIA」が22万円台
-
第18回
トピックス【急げ！】888円でPCカスタマイズ、中古PC・自作パーツ特価も。ドスパラ大決算、7月31日まで
-
第17回
トピックス7月31日終了！ 888円カスタマイズは今週まで【ドスパラ大決算キャンペーン】
-
第16回
トピックス7月23日値下げを実施。RTX 3060 Ti搭載ゲーミングPCも対象、ドスパラ大決算「中古PC・パーツ大特価セール」
-
第15回
トピックス888円カスタマイズや自作パーツ祭り、店頭PC特価。ドスパラ大決算「5大セール」開催中
- この連載の一覧へ