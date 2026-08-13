ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第31回
未使用PCを特価販売、RTX 5060 Ti搭載GALLERIAが21万円台など！ ドスパラ「アウトレットセール」開催中
2026年08月13日 13時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
アウトレットPCを数量限定で販売
ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。アウトレットPCは通常製品と同様に国内工場でメンテナンス・修理を実施している。
セールでは、ゲーミングPCやデスクトップPC、ノートPCなどをラインアップ。GeForce RTX 50シリーズ搭載モデルなども用意し、数量限定で販売している。
RTX 5060 Ti搭載GALLERIAが21万2980円
THIRDWAVE GALLERIA XGR5M-R56-GD(キャンセル未使用品)73647141
212,980円（アウトレット特価）
おすすめは、ゲーミングPC「GALLERIA XGR5M-R56-GD」のキャンセル未使用品。AMD Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7、16GBメモリ、500GB NVMe Gen4 SSDを搭載する。
電源には750Wの80PLUS GOLD対応モデルを採用。2.5Gb対応LANポートも備える。本体サイズは幅220×奥行き442×高さ443mm、重量は13kg。1年間の持込修理保証が付いている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第30回
トピックス【8/14まで】RTX 5060搭載PCが16万円台から。最大10万円分ポイント還元、ドスパラ「真夏のポイント還元祭」開催中
-
第29回
トピックス在庫限り、12万円台からRTX 5070搭載PCまで。ドスパラ「台数限定モデル」販売中
-
第28回
トピックスRTX 4070搭載ノートが17万円台。ドスパラ「有名ブランド中古ノート処分セール」開催中
-
第27回
トピックスRTX 5070搭載PCも対象。GALLERIA購入でオリジナルグッズが当たる夏キャンペーン8/31まで！
-
第26回
トピックスRTX 5070搭載PCも対象。購入でドスパラポイントが必ずもらえる「真夏のポイント還元祭」
-
第25回
トピックスドスパラで買える7万円台の新品デスクトップはRyzen 5・500GB SSD搭載のミニタワー
-
第24回
トピックス10万円切りの14型ノートも。未使用品を特価販売、ドスパラ「アウトレットセール」開催中
-
第23回
トピックス最大10万ポイント還元。RTX 5060搭載PCも対象、ドスパラ「真夏のポイント還元祭」
-
第22回
トピックスRTX 5060・240Hz対応有機EL搭載ノートも！ ドスパラ「アウトレットセール」開催中
-
第20回
sponsoredメモリ倍増が888円！ Ryzen 7＋RTX 5070搭載のデスクトップPCが25万円台
- この連載の一覧へ