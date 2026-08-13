未使用PCを特価販売、RTX 5060 Ti搭載GALLERIAが21万円台など！ ドスパラ「アウトレットセール」開催中

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アウトレットPCを数量限定で販売

ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。アウトレットPCは通常製品と同様に国内工場でメンテナンス・修理を実施している。

セールでは、ゲーミングPCやデスクトップPC、ノートPCなどをラインアップ。GeForce RTX 50シリーズ搭載モデルなども用意し、数量限定で販売している。

RTX 5060 Ti搭載GALLERIAが21万2980円

THIRDWAVE GALLERIA XGR5M-R56-GD(キャンセル未使用品)73647141

212,980円（アウトレット特価）

おすすめは、ゲーミングPC「GALLERIA XGR5M-R56-GD」のキャンセル未使用品。AMD Ryzen 5 7500FとGeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7、16GBメモリ、500GB NVMe Gen4 SSDを搭載する。

電源には750Wの80PLUS GOLD対応モデルを採用。2.5Gb対応LANポートも備える。本体サイズは幅220×奥行き442×高さ443mm、重量は13kg。1年間の持込修理保証が付いている。