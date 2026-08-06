ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第27回
RTX 5070搭載PCも対象。GALLERIA購入でオリジナルグッズが当たる夏キャンペーン8/31まで！
2026年08月06日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報はキャンペーンページをご確認ください
合計1,000名にオリジナルグッズをプレゼント
ドスパラでは現在、「GALLERIA Summer Campaign 2026」を開催中。期間中にGALLERIAを購入し、希望する賞品を選んでエントリーすると、合計1,000名にオリジナルグッズなどを抽選でプレゼントする。さらに、対象製品の購入者には先着16,000名限定でオリジナルUSBメモリも進呈する。
賞品にはTシャツ＆タオル、サーモボトル、折りたたみ傘、リュックサック、ステンレスマグカップ、第5回GALLERIAイラストコンテスト受賞者描き下ろしマウスパッドを用意。USBメモリは購入した製品に同梱される。なお、USBメモリプレゼントは中古モデル、通販限定モデル、当日出荷モデルは対象外となる。
RTX 5070搭載のおすすめモデル
基本構成販売価格：314,980円
おすすめは、「GALLERIA XPR7A-R57-GD」。Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GB、16GB DDR5メモリ、1TB Gen4 SSDを搭載するゲーミングデスクトップPCだ。Minecraft: Java & Bedrock Edition for PCとPC Game Pass 1カ月版を同梱。本キャンペーンの対象製品となっている。
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