ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第26回
RTX 5070搭載PCも対象。購入でドスパラポイントが必ずもらえる「真夏のポイント還元祭」
2026年08月05日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報はキャンペーンページをご確認ください
対象PC購入＆エントリーでポイントを必ず還元
ドスパラでは現在、「真夏のポイント還元祭」を開催中。期間中、対象パソコンを購入してエントリーすると、購入金額に応じたドスパラポイントが必ずもらえる。還元ポイントは最大100,000円分で、全国のドスパラ店舗や通販での買い物に利用できるほか、Steamウォレットへのチャージも可能だ。
対象はゲーミングPCやグラフィックボード搭載PC、クリエイターPC、スタンダードPCなど幅広いカテゴリー。デスクトップPCやノートPCなど多数の対象モデルを用意している。
RTX 5070搭載GALLERIAが15,000ポイント還元
GALLERIA XPR7M-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 真夏のポイント還元祭標準モデル
基本構成販売価格：289,980円
Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。16GB DDR5メモリと500GB Gen4 SSDを備え、15,000ポイント還元（要エントリー）の対象モデルとなっている。「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」と「PC Game Pass」も同梱する。
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