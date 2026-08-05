RTX 5070搭載PCも対象。購入でドスパラポイントが必ずもらえる「真夏のポイント還元祭」

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対象PC購入＆エントリーでポイントを必ず還元

ドスパラでは現在、「真夏のポイント還元祭」を開催中。期間中、対象パソコンを購入してエントリーすると、購入金額に応じたドスパラポイントが必ずもらえる。還元ポイントは最大100,000円分で、全国のドスパラ店舗や通販での買い物に利用できるほか、Steamウォレットへのチャージも可能だ。

対象はゲーミングPCやグラフィックボード搭載PC、クリエイターPC、スタンダードPCなど幅広いカテゴリー。デスクトップPCやノートPCなど多数の対象モデルを用意している。

RTX 5070搭載GALLERIAが15,000ポイント還元

GALLERIA XPR7M-R57-GD Ryzen 7 7700搭載 真夏のポイント還元祭標準モデル

基本構成販売価格：289,980円

Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070 12GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。16GB DDR5メモリと500GB Gen4 SSDを備え、15,000ポイント還元（要エントリー）の対象モデルとなっている。「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」と「PC Game Pass」も同梱する。