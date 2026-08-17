ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第33回
RTX 5060搭載PCが16万円台。プラス3000円でRTX 5060 Tiに変更も！ ドスパラ「夏の大感謝SALE」
2026年08月17日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
対象PCがクーポン利用で最大14万5000円オフ
ドスパラでは現在、「夏の大感謝SALE」を開催中。期間中、対象の新品パソコンをクーポン利用で最大145,000円オフで購入できる。
対象にはゲーミングPCをはじめ、グラフィックボード搭載PC、クリエイターPC、スタンダードPCなどをラインアップ。さらに、対象パソコンでは指定のカスタマイズをキャンペーン価格で利用できる。
16万円台のRTX 5060搭載PC、＋3000円でRTX 5060 Tiへ
THIRDWAVE AD-R7X56A-01B Ryzen7 5700X搭載
165,980円（クーポン適用後価格）
おすすめは、デスクトップPC「THIRDWAVE AD-R7X56A-01B」。Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060、16GBメモリー、500GB Gen4 SSDを搭載する。
キャンペーンでは、グラフィックスをGeForce RTX 5060からRTX 5060 Ti 8GBへ＋3,000円で変更可能。Minecraft: Java ＆ Bedrock EditionとPC Game Pass 1か月版も付属する。
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