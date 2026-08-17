RTX 5060搭載PCが16万円台。プラス3000円でRTX 5060 Tiに変更も！ ドスパラ「夏の大感謝SALE」

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

対象PCがクーポン利用で最大14万5000円オフ

ドスパラでは現在、「夏の大感謝SALE」を開催中。期間中、対象の新品パソコンをクーポン利用で最大145,000円オフで購入できる。

対象にはゲーミングPCをはじめ、グラフィックボード搭載PC、クリエイターPC、スタンダードPCなどをラインアップ。さらに、対象パソコンでは指定のカスタマイズをキャンペーン価格で利用できる。

16万円台のRTX 5060搭載PC、＋3000円でRTX 5060 Tiへ

THIRDWAVE AD-R7X56A-01B Ryzen7 5700X搭載

165,980円（クーポン適用後価格）

おすすめは、デスクトップPC「THIRDWAVE AD-R7X56A-01B」。Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060、16GBメモリー、500GB Gen4 SSDを搭載する。

キャンペーンでは、グラフィックスをGeForce RTX 5060からRTX 5060 Ti 8GBへ＋3,000円で変更可能。Minecraft: Java ＆ Bedrock EditionとPC Game Pass 1か月版も付属する。