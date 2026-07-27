1500万本ヒットの「めっちゃカメレオン」、公式Discordが乗っ取り被害

売上1500万本のメガヒット作「めっちゃカメレオン」 Xより

インディーゲーム「めっちゃカメレオン」の公式Discordサーバーが第三者に乗っ取られる事態が7月25日に発生した。開発者のレモリオン氏は7月26日にXでサーバーの復旧を報告し、新たな招待リンクを公開。管理者権限を悪用していた攻撃者は全員BANし、サーバーの最高権限も乗っ取られたアカウントとは別の安全なアカウントへ移行したことを明らかにした。

騒動の発端となったのは、一部のSteam Workshop向けユーザー制作MODマップに悪意あるコードが仕込まれていたことだった。開発チームは7月25日に修正版アップデートを配信し、URL実行の制限や不正なファイル生成のブロックなど脆弱性への対策を実施。しかし、その修正作業中にエンジニアの予備PCがマルウェアに感染し、Discord管理者アカウントの2段階認証が突破された結果、サーバー権限が書き換えられ、運営メンバー全員がBANされる被害を受けたという。

その後、攻撃者はゲーム本体に遠隔操作ツールを仕込んだと主張したが、レモリオン氏は「ゲーム本体にウイルスは100％ない」と否定。一時的にDiscordサーバーから退出するようユーザーへ呼びかける一方で、サーバーの奪還と復旧を完了させた。Xでは、迅速な対応や開発チームの危機対応を評価する声が相次いだ。

「めっちゃカメレオン」は6月10日にSteamでリリースされた擬態かくれんぼゲーム。プレイヤーは体に絵を描いて周囲の景色に溶け込み、鬼役のハンターから身を隠して勝利をめざす。発売からわずか16日後の6月26日に累計販売本数1000万本を突破し、7月5日には1500万本を達成する大ヒットとなった。リリース後も頻繁なアップデートが続けられ、新キャラクターや新マップが追加されている。