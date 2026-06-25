Amazonセール情報大紹介！ 第2053回
天井から風、この価格ならアリ。山善の小型シーリングファンライトが5,980円
2026年07月25日 02時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】山善「シーリングファンライト（FFLC-S60VR）」をチェック！
山善の「シーリングファンライト（FFLC-S60VR）」がAmazonタイムセール対象。過去価格6,480円のところ、8％オフの5,980円で販売中（7月25日現在）。
脱衣所やキッチンは、部屋以上に熱がこもりやすい場所だ。とはいえ、限られたスペースでは扇風機を置きにくい。そんな悩みに応えるのが、山善の「シーリングファンライト（FFLC-S60VR）」。照明とファンを組み合わせ、天井付近の空気を循環させる。
①天井から風を届ける4段階ファン
ライト中央にファンを搭載し、天井付近の空気を循環させる構造を採用。脱衣所やキッチンでの換気にも対応する。風量は強・中・弱・微風の4段階で調整できるほか、ファンだけの単独運転や正逆回転にも対応する。
②人感センサーと静音モード
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサーを搭載し、消し忘れの心配を軽減。さらに、ファンの駆動音を抑えた静音モードも備える。ライトの点灯・消灯や風量、調光・調色はリモコンから操作できる。
③面発光でまぶしさを抑える
導光板がLEDの光を乱反射させることで、面全体が均一に発光。床面だけでなく天井や壁面も明るく照らし、まぶしさを抑えた光空間を実現する。ライトは3段階の調光と3色の調色に対応する。
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