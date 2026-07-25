Amazonセール情報大紹介！ 第1969回
5万円台で16GBメモリ＋512GB SSDの17型ノート！高コスパなPCをAmazonで発見
2026年07月25日 08時00分更新
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率等は記事執筆時の情報であり、最新情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで5万円台！】ACEMAGIC 17.3型ノートPC「AX17PRO」をチェック！
ACEMAGICの17.3型ノートPC「AX17PRO」がAmazonで現在、5万9,499円で購入可能だ！
Amazonの商品画面での価格は69,999円ですが、価格の下あたりに目立たないが「プロモーション情報 注文確定時に15%割引」との表記が。商品をカートに入れ、購入画面に行くと、自動的に値引きが適用され、ご請求額が5万9,499円となります。。
「特典は対象商品がなくなり次第終了します。」とのことで、気になる方は早めにチェックを！
大きな画面で複数のウィンドウを並べたい、表計算やウェブブラウザーを広々と使いたいという人にとって、17.3型ノートPCは根強い選択肢です。本製品は16GBメモリと512GB SSDを標準搭載し、メモリやストレージの増設にも対応します。CPUは最新世代ではないため、重い動画編集や最新ゲームではなく、文書作成、ウェブ閲覧、動画視聴などを大画面で快適にこなしたい人向けの一台でしょう。
①17.3型の大画面IPSディスプレー
17.3型フルHD（1920×1080ドット）のIPSディスプレーを採用。ブルーライト軽減や低反射仕様により、長時間の作業にも配慮している。17.3型ならではの広い表示領域を備えたモデルだ。
②メモリやストレージは拡張にも対応
16GB DDR4メモリと512GB NVMe SSDを搭載。メモリは最大64GBまで拡張できるほか、M.2スロットを2基備え、システム用SSDとデータ用SSD/HDDを組み合わせた構成にも対応する。
③Ryzen 3 4300Uと充実した周辺機能
AMD Ryzen 3 4300U（最大3.7GHz、4コア4スレッド）とWindows 11 Proを採用。物理シャッター付きWebカメラや超静音冷却ファンを備えるほか、USB Type-CやHDMIなども搭載する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 3 4300U（4コア4スレッド）
【メモリ】16GB DDR4
【ストレージ】512GB NVMe SSD
【ディスプレー】17.3型 フルHD（1920×1080ドット）IPS
【OS】Windows 11 Pro
5万円台で手に入る17.3型ノートPCとして非常に魅力的な「ACEMAGIC AX17PRO」ですが、購入前に用途とのマッチングを確認しておきましょう。
まず、バッテリーの連続使用時間は公称約4時間となっており、本体サイズも大きいため、外出先へ頻繁に持ち運ぶモバイル用途には不向きです。ACアダプターを繋いだまま、自宅やオフィスでの「据え置き」がメインになるでしょう。また、CPUは普段使いには十分ですが、最新の3Dゲームや本格的な動画編集などの高負荷作業には向いていません。
ご購入の際は、カート画面に進んで「注文確定時に15%割引」がしっかり適用されているか、最終的な請求額を確認してから決済を完了させてください。
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