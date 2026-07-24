Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第547回
Switch 2ユーザー必携！ 本体やアクセサリー、AirTagも収納できるBelkin製収納ケースが3620円
2026年07月24日 22時30分更新
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BelkinのNintendo Switch 2 収納ケースをチェック
Amazon.co.jpにて、Belkinの「Nintendo Switch 2 収納ケース」が販売中だ。価格は3620円。
本製品は、Nintendo Switch 2専用設計の収納ケースで、耐摩耗・耐水性に優れた高品質ポリエステル素材とクッション構造が特徴だ。本体の収納はもちろん、ゲームカードやAirTag、各種アクセサリーの収納ポケットも付いている。そのほか、持ち運びができるハンドル＆リストストラップも備える。
Belkin製Switch 2用収納ケースという選択肢
ユーザーレビューを見ると“しっかりしているので安心／シンプルな見た目が気に入っている／シンプルで丈夫”といった声が寄せられている。Switch 2を外へ持ち運びたい人に刺さる製品と言えるだろう。本体やアクセサリーを収納できるケースを探している人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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