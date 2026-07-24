Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第546回
ゲームも動画編集もOKなスペックが魅力！ メモリ32GB＆RTX 5060搭載のLenovo製15.6型ゲーミングノート
2026年07月24日 22時00分更新
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Lenovoの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.6型ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」が販売中だ。価格は35万2800円。
本製品は、インテル「Core i7-14700HX」とNIVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（16GB×2 DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲーム＋αを快適にこなしたい人に◎
ユーザーレビューを見ると“価格以上の満足度／RTX 5060搭載で最新ゲームも快適／ゲームも編集も余裕でこなせるスペック”といった声が寄せられている。ゲームから編集まで、幅広い用途で活躍できるスペックが魅力。気になる人はチェックしてみては？
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