Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第545回
eスポーツの高みを目指すなら。ゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2」が1万2400円
2026年07月24日 22時00分更新
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Razerのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングヘッドセット「Razer BlackShark V2」が販売中だ。価格は1万2400円。
本製品は、高音・中音・低音をそれぞれ分割させた「RAZER TRIFORCE チタン 50mm ドライバー」を備える有線ゲーミングヘッドセット。USBサウンドカードやパッシブノイズキャンセリング、柔軟で通気性に優れたイヤークッションなどが特徴だ。
人気のRazer製ゲーミングヘッドセットがセール中
ユーザーレビューを見ると“6年ぐらい使っているが未だ現役／有線なので音質が良く、遅延もほとんどない／イヤーパッドの着け心地が抜群に良い”といった声が寄せられている。
Razerだからこその音質と装着感がポイントになっているようだ。音の聴き取りやすさ・立体音響に定評がある本製品は、競技性の高いゲームタイトルに適している。高みを目指したい人にオススメだ。
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