15分で約8℃下げる。ポータブルエアコン「EcoFlow WAVE 3」が104,950円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】EcoFlow ポータブルエアコン「EcoFlow WAVE 3」をチェック！

EcoFlowのポータブルエアコン「EcoFlow WAVE 3」がAmazonタイムセール対象。参考価格121,891円のところ、14％オフの104,950円で販売中。

壁掛けエアコンを設置できない部屋でも冷暖房を使えるのが、「EcoFlow WAVE 3」の魅力。工事不要で設置できるポータブルエアコンで、車中泊やキャンプでも使用可能だ。さらに、別売の専用バッテリーパックを組み合わせればコードレス運転も可能で、電源を確保しにくい場所でも使える。

①工事不要で冷暖房を持ち運べる

室内はもちろん、車中泊やキャンプなどでも使える工事不要のポータブルエアコン。1.8kWの冷房と2kWの暖房に対応し、季節を問わず利用できる。別売の専用バッテリーパックを組み合わせればワイヤレス運転も可能で、電源を確保しにくい場所でも使用できる。

②4つの充電方式でバッテリー切れを防ぐ

AC充電とソーラー充電を組み合わせることで、専用バッテリーパックを最短75分でフル充電可能。800W Alternator Chargerにより、自動車の運転中でも効率よく充電できるなど、4つの充電方式に対応する。

③アプリで細かな温度管理が可能

EcoFlowアプリから利用できるスマート機能を搭載。除湿機能に加え、設定した気温を上回る、または下回った場合に自動で冷暖房機能をオンにする機能も備え、季節や環境に応じてより細かな温度管理が可能だ。