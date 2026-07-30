3,990円で首を直接冷やせる。冷却プレート付き「Excitech ネッククーラー」が20％オフ

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】Excitech「ネッククーラー」をチェック！

Excitechの「ネッククーラー」がAmazonタイムセール対象。過去価格4,990円のところ、20％オフの3,990円で販売中。

首掛け扇風機は風を送るだけのものが多いが、暑さが厳しい日はそれだけでは物足りなく感じることも。「Excitech ネッククーラー」は約3秒で冷える冷却プレートを備え、送風のみ・冷却のみ・同時使用の3つの運転モードに対応。シーンに応じて使い分けられる。

①送風と冷却をそれぞれ3段階で調整

送風は弱・中・強、冷却も弱・中・強の3段階から選択可能。送風と冷却を同時に使う場合も、「F1＋C2」「F2＋C3」のように異なるレベルを組み合わせられ、好みに合わせて運転を細かく設定できる。

②長時間装着に配慮したS2スマートモード

約30分以上装着する際の低温凍傷防止を考慮したS2スマートモードを備える。通常の連続冷却へ切り替えることも可能。4400mAhバッテリーを内蔵し、冷却のみの弱モードでは約9時間動作する。

③髪を巻き込みにくい内蔵ファン設計

柔軟性のあるシリコンを採用し、着脱しやすいユニセックス設計。羽根を本体内部へ収め、髪を巻き込みにくい構造とした。LEDディスプレーと操作ボタンを備え、本体重量は約350gとなっている。