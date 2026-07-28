空冷ファンじゃない。冷やし方が違う。水冷服「アイスマンPRO-X2」が10,326円

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】山真製鋸 水冷服「アイスマンPRO-X2」をチェック！

山真製鋸の水冷服「アイスマンPRO-X2」がAmazonタイムセール対象。過去価格11,400円のところ、9％オフの10,326円で販売中。

自社開発の冷却機構「ICE DRIP CONTROL」を採用し、水を使って体を冷やす「アイスマンPRO-X2」の2025年モデルでは、ベルト式ショックアブソーバー、ハニカムショルダーパッドを採用。水冷という仕組みに加え、装着性を高める装備も取り入れている。

①独自の「ICE DRIP CONTROL」で水を冷却

独自の冷却機構「ICE DRIP CONTROL」を採用。凍らせたペットボトルや専用チャージボトルを使い、水が流れ落ちる際に冷やす仕組みとなっている。2024年モデルから対応した専用チャージボトルにも対応し、直接氷が循環する水に触れない構造で長時間の冷却を実現する。

②2025年モデルで装着性を強化

2025年モデルでは、ハニカムショルダーパッドを備え、新発想のクロスフィット構造で体へ密着しやすい設計となっている。従来構造を継承しながら、より動きやすく安定性に優れた作りへ進化した。

③保冷構造と収納力を高めた設計

タンク収納部は保冷三層構造を採用し、保冷剤を追加できるメッシュポケットも装備。さらに保冷バッグ内部ポケットを追加したほか、両脇には600mlペットボトルも収納できる大容量ポケットを備える。背面には通気性の良いメッシュ素材も採用している。