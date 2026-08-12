MacBook Neo待望の値下げ！ A18 Pro搭載の256GBモデルがAmazonで11万3748円

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【Amazonで割引中】Apple 2026 MacBook Neoをチェック！

Appleの13型ノート「MacBook Neo」がAmazonで割引対象。参考価格119,799円から5％オフの113,748円で販売中。

MacBookを買うなら、家だけで使うのはちょっともったいない。カフェや出先にも持っていくなら、大きすぎず、重すぎないほうがいい。「MacBook Neo」は13型Liquid Retinaディスプレイを備え、重さは約1.23kg。最大16時間使えるバッテリーも搭載する。そんな持ち出しやすいMacBookが、いまAmazonで値下げ中だ。

①A18 ProチップでAI機能に対応

A18 Proチップを搭載し、AIとApple Intelligenceのために設計。家族写真の編集や負荷の大きなスプレッドシート、AIを使った授業ノートの整理、Apple Arcadeのゲームなどに利用できる。

②13型Liquid Retina、10億色表示に対応

13型Liquid Retinaディスプレイは、2408×1506ドットの解像度と最大500ニトの輝度を備え、10億色の表示に対応。写真などのビジュアルを鮮やかに、文字をシャープに表示する。

③iPhone連係とセキュリティ機能を搭載

iPhoneミラーリングに対応し、MacからiPhoneの画面を表示・操作できる。iPhoneでコピーした内容のペーストやメッセージ、FaceTimeとの連係に加え、FileVaultによるファイルの自動暗号化や「探す」も利用できる。

製品スペック

【CPU】A18 Proチップ（6コアCPU／5コアGPU）

【メモリ】8GBユニファイドメモリ

【ストレージ】256GB SSD

【ディスプレー】13型Liquid Retina（2408×1506ドット、最大500ニト、10億色対応）