Amazonセール情報大紹介！ 第2157回
コンパクトな23.8液晶一体型PCが15万円台！ Ryzen 5・メモリ16GB搭載「Lenovo A105 AIO」タイムセール中
2026年08月10日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo デスクトップPC「A105 AIO a Gen 11（F0JS004EJP）」をチェック！
Lenovoの一体型デスクトップPC「A105 AIO a Gen 11（F0JS004EJP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格185,009円のところ、17％オフの152,800円で販売中。
家で使うなら、ノートPCより大きな画面が欲しい。せっかく買うなら、ディスプレーやキーボード、マウスをひとつずつ揃えるより、最初からまとまっているほうがラクだ。Lenovoの「A105 AIO a Gen 11」は、キーボードとマウスが付属し、500万画素カメラやマイク、ステレオスピーカーも内蔵。Microsoft 365 Personal（24か月版）まで備えている。
①23.8型FHD IPS液晶を搭載
ディスプレーは23.8型のFHD IPS液晶で、解像度は1920×1080ドット。約1,677万色表示に対応し、光沢なしのパネルを採用する。グラフィックスは、APU内蔵のAMD Radeon 610Mを使用する。
②USB Type-CやWi-Fi 6に対応
背面にはUSB 10Gbps Type-C×1、USB 10Gbps Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2を搭載。HDMI外部出力や1000BASE-T対応の有線LANも備える。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応する。
③500万画素カメラやキーボード、マウスも装備
前面には500万画素カメラを搭載し、プライバシーシャッターも備える。2W×2のステレオスピーカーや内蔵マイクに加え、日本語AccuTypeキーボードと光学ホイールマウスも付属する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 40
【メモリ】16GB LPDDR5
【ストレージ】512GB PCIe NVMe/M.2 SSD
【ディスプレー】23.8型 FHD IPS液晶（1920×1080、光沢なし）
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
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