初モニターアームは8980円のPixioでいかが？ 17型～32型に対応する3関節のモニターアーム

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Pixioのモニターアームをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioのモニターアーム「PS1S Wave（ブラック）」が販売中だ。価格は8980円。

本製品は、17型～32型のサイズに対応するモニターアーム。耐荷重は約1～9kg、上下左右の角度から昇降まで無段階で調整できるガススプリング式アーム、約455mmの最大伸長、自在に動かせる3関節などが特徴となっている。

初めてのモニターアームはPixioでキマリ

ユーザーレビューを見ると“初めてのモニターアームで世界が変わった／机のスペースを広く使えるようになってQOLがすごい／組み立て・ディスプレーの取り付けが簡単”といった声が寄せられている。

初心者でも取り付けられる点とQOLの向上がポイント。Pixioの製品はカラーバリエーションが豊富なので、好きな色でデスクを彩れるところも魅力だ。モニターアームが欲しいと思った人は、1万円未満で買える本製品を選んでみてはいかがだろうか。