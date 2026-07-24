1万3290円で買えるゲーミングディスプレー発見！ しかも200Hz対応＆応答速度1msの24.5型フルHD

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INNOCNの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、INNOCNの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「INNOCN 25G2G」が販売中だ。参考価格は1万6990円だが、執筆時点では22％オフの1万3290円で購入できる（7月24日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms（GTG）、入力端子はDisplayPort 1.4・HDMI 2.0。そのほか、HDRやsRGBカバー率99％なども特徴だ。

2万円未満で手に入るちょうどいいディスプレー

ユーザーレビューを見ると“安いから緊急時のディスプレーに打ってつけ／コスパ良しのディスプレー／ゲームをするのに十分なディスプレー”といった声が寄せられている。競技シーンにもってこいのリフレッシュレートと手に届きやすい価格帯がポイント。急ぎでゲーミングディスプレーが欲しい人、サブディスプレーが欲しい人におすすめできる。