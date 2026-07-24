Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第541回
外出先でSwitch 2を遊びたい！ ドック不要で画面出力できるHDMI to USB Type-Cケーブルは買って損なし
2026年07月24日 18時00分更新
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KERYOOLIのNintendo Switch 2用ミニドックをチェック
Amazon.co.jpにて、KERYOOLIの「Nintendo Switch 2用ミニドック」が販売中だ。過去価格は1899円だが、タイムセールにより5％オフの1804円で購入できる（7月24日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2の映像をドック不要で出力できるHDMI to USB Type-Cケーブル。Switch 2だけでなくスマホやノートPC、タブレット、プロジェクターにも対応する。そのほか、4K/60Hzの映像出力や100Wの充電ポートも特徴となっている。
外出先でSwitch 2を遊びたい人はコレを選ぶべし
ユーザーレビューを見ると“ケーブルがちょうどいい柔らかさで使いやすい／ドックを使うよりもコンパクトで、持ち運びも容易／キャリングケースにも余裕で収納できるサイズがいい”といった声が寄せられている。ドック不要で簡単に接続できることがポイント。外出先でSwitch 2を遊びたい人におすすめできる製品だ。
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