強度抜群のガラスを採用したSwitch 2用液晶保護フィルムを発見！ 簡単に貼りつけられる付属品が便利

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BELLEMONDのNintendo Switch 2用液晶保護フィルムをチェック

Amazon.co.jpにて、BELLEMONDのNintendo Switch 2用液晶保護フィルム「モンスターフィルム Switch2（2枚セット）」が販売中だ。価格は1898円。

本製品は、Nintendo Switch 2の液晶を傷や指紋から守ってくれるフィルム。強度約2倍＆表面硬度10H、靭性抜群のガラスを採用している。簡単に貼りつけられる専用のガイド枠が付属しているので、フィルムの貼り付けが苦手な人も安心して利用できる。

Switch 2の画面を守りたいならコレ一択！

ユーザーレビューを見ると“とにかく貼りやすい／指紋もつきにくく触り心地含めて満足／本体で遊ぶなら絶対アンチグレア”といった声が寄せられている。保護フィルムの質に加え、貼り付けが簡単であることもポイント。Nintendo Switch 2の画面を守りたいと考えている人は、本製品の購入を検討してみては？