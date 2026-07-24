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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第64回

28％オフはデカい！「アサヒ 十六茶」大容量660ml×24本を箱買いするチャンス

2026年07月24日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「十六茶 660ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　アサヒ飲料の「十六茶 660ml×24本」は、16素材をブレンドしたカフェインゼロのブレンド茶です。

　現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格2,570円のところ、28％オフの1,858円で販売されています。1本あたり約77円で購入できるため、まとめ買いにも注目のセールです。

アマゾンで十六茶 660ml×24本を入手

「十六茶」の特徴
Amazon商品ページより

　「十六茶」は、おいしさと健康を追求し、16素材を絶妙にブレンドしたカフェインゼロのブレンド茶です。

　ハトムギや大麦、ハブ茶、発芽大麦、米、とうもろこし、びわの葉、たんぽぽの根、ごぼう、さつまいも、きび、柿の葉、ミカンの皮、小豆、ナツメ、ゆずの皮を使用しています。

　香ばしくすっきりとした飲み心地で、ゴクゴク飲める味わいとされています。

まとめ：2,000円以下でまとめ買いするチャンス！

　毎日飲むお茶をストックしておきたい人にとって、「十六茶 660ml×24本」のセールは見逃せないタイミングです。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、24本入りが1,858円で購入できます。この機会に自宅用や職場用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

アマゾンで十六茶 660ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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