アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第64回
28％オフはデカい！「アサヒ 十六茶」大容量660ml×24本を箱買いするチャンス
2026年07月24日 18時00分更新
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「十六茶 660ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！
アサヒ飲料の「十六茶 660ml×24本」は、16素材をブレンドしたカフェインゼロのブレンド茶です。
現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格2,570円のところ、28％オフの1,858円で販売されています。1本あたり約77円で購入できるため、まとめ買いにも注目のセールです。
「十六茶」の特徴
Amazon商品ページより
「十六茶」は、おいしさと健康を追求し、16素材を絶妙にブレンドしたカフェインゼロのブレンド茶です。
ハトムギや大麦、ハブ茶、発芽大麦、米、とうもろこし、びわの葉、たんぽぽの根、ごぼう、さつまいも、きび、柿の葉、ミカンの皮、小豆、ナツメ、ゆずの皮を使用しています。
香ばしくすっきりとした飲み心地で、ゴクゴク飲める味わいとされています。
まとめ：2,000円以下でまとめ買いするチャンス！
毎日飲むお茶をストックしておきたい人にとって、「十六茶 660ml×24本」のセールは見逃せないタイミングです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、24本入りが1,858円で購入できます。この機会に自宅用や職場用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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